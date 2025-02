İsrail'in esaretinden 21 yıl sonra kurtulan Filistinli: Ölümün pençesinden kurtuldum

Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri 1 Şubat'ta serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. İsrail hapishanelerinde 21 yıl geçiren 50 yaşındaki Rumuz da serbest bırakılanlar listesinde yer aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti sakinlerinden Filistinli İmad Ebu Rumuz, 21 yıl aradan sonra özgürlüğün esintisini soluyarak serbest bırakılmasını "ölümün pençesinden ve dişlerinden kurtulmak" gibi tanımladı.

Saç ve sakalını hapishane yıllarında ağartan Ebu Rumuz, mahkum değişim anlaşması kapsamında serbest bırakıldıktan sonra önceki gün memleketi işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil'e geldi.

İsrail tarafından hala tehdit ediliyorum

Ebu Rumuz, serbest bırakılmasına rağmen, İsrail istihbarat görevlileri tarafından hâlâ tehdit edildiğini belirterek, "İsrail istihbarat görevlileri tarafından tehdit ediliyorum ve söylediğim her kelime benim için sayılıyor." dedi.

Serbest bırakılma anıyla ilgili olarak da, "An be an ölümün pençesinden ve dişlerinden kurtulmayı bekliyorduk" diyen Ebu Rumuz, duygularının ise karışık olduğunu aktardı.

Ebu Rumuz, esir takasıyla tutukluların serbest bırakılmasında emeği geçenlere ilişkin olarak, "Halkımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı. Ebu Rumuz, El Halil kentinde kendisini uzun saatler bekleyerek, sıcak bir şekilde karşılayan dost ve akrabalarına da minnettarlığını ifade edecek kelime bulamadığını söyledi.

- Gazze'ye saldırılardan itibaren çekilen acılar geçen 20 yıldan çok daha fazla

Yaşadığı zorlu esaret koşullarına ilişkin ise Ebu Rumuz, "İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başladığı soykırım sonrası çektiğimiz acılar, geçen 20 yılda çektiğimiz acılardan çok daha fazla." dedi.

Ebu Rumuz, hapishane şartlarına ilişkin şunları söyledi:

"İşgal gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Hakaretler, aşağılama, kafalara darp, tecrit, işkence ve soyunma. Son aylarda bunlar çok daha şiddetlendi. Her gün dayak, baskı ve göz yaşartıcı gaza maruz kalıyoruz ve son 16 ayda İsrail özel kuvvetleri tarafından 300 ila 400 kez dövüldük."

Serbest bırakıldıklarında vücudundaki darp ve işkence izlerini gizlemek için kendisini evine götüren araçta kıyafetlerini değiştirmek zorunda kaldığını belirten Ebu Rumuz, "Vücudumun her yeri kan içinde. Ailemin haberi olmasın, endişelenmesinler diye saklamaya çalıştım." diye konuştu.

"Dost ve ailenin sıcak karşılaması yaraları bir nebze hafifletti"

Ebu Rumuz, yaşadığı sıkıntılara rağmen kendisini karşılayan kalabalığın acısını bir nebze olsun hafiflettiğini kaydederek, "Bu sevgi ve dayanışma benim için 21 yıllık esareti kolaylaştırıyor. Özgür bırakılan mahkumların sıcak karşılanmasının, Filistin halkının kendi davalarına ve tutsak çocuklarına bağlılığının bir kanıtı olduğunu düşünüyorum." dedi.

1974 doğumlu Ebu Rumuz, Fetih hareketine bağlı "Aksa Şehitleri Tugayları"na mensup olduğu iddiasıyla 1 Aralık 2004'te tutuklanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamas hareketine bağlı Mahkumlar Enformasyon Bürosu'nun daha önce yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Ebu Rumuz, tutukluluk hayatında çeşitli hastalıklardan muzdaripti. Kanserli bir tümörü olduğu ortaya çıkan testlerden sonra birkaç ay ertelenmesinin ardından testislerinden birini aldırmak için ameliyat oldu."

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.