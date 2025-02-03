İsrail'in 471 gün sürdürdüğü katliamlarda 61 bin 709 Filistinli öldü

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Salama Maruf, Şifa Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında 471 gündür süren İsrail saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Maruf, saldırılarda 61 bin 709 kişinin hayatını kaybettiğini, 111 bin 588 kişinin yaralandığını belirtti.

Hastanelere ulaşan cenaze sayısı 47 bin 487 olurken, 14 bin 222 kişi hâlâ enkaz altında.

İsrail’in saldırılarında 17 bin 881 çocuk öldü, 38 bin çocuk yetim kaldı. Ayrıca 1155 sağlık çalışanı, 205 gazeteci ve 194 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu, bazıları 25 kez göç etmek zorunda kaldı. İsrail güçleri 6 binden fazla Filistinliyi alıkoydu, hapishanelerde tutulan bazı mahkûmlar işkence altında hayatını kaybetti.

İsrail, 9 bin 268 saldırı düzenleyerek 2 bin 92 aileyi tamamen yok etti. Bazı ailelerden geriye yalnızca bir kişi kaldı. Gazze’de bugüne kadar ölen kadın sayısı 12 bin 316.

İsrail saldırılarında 450 bin konut zarar gördü: 170 bin konut tamamen yıkıldı, 80 bin konut büyük ölçüde hasar aldı, 200 bin konut kısmen yıkıldı.

Konut sektöründeki toplam zarar 25 milyar doları geçti.

Gazze’de 34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 212 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. İsrail saldırılarında 191 ambulans kullanılamaz hale geldi. Sağlık sektöründeki zarar 3 milyar dolara ulaştı.

Toplam ekonomik kayıp 6 milyar dolara ulaştı.

İsrail saldırılarıyla 12 bin 800 öğrenci ve 800 eğitim çalışanı öldü. Gazze’de 927’si tamamen yıkılan toplam 1661 eğitim kurumu zarar gördü. Yaklaşık 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

Gazze'de 983 cami tamamen yıkıldı

983 cami tamamen yıkıldı, 1129 cami zarar gördü.

3 kilise hasar aldı.

291 arkeolojik alan ve 1062 kültür-sanat merkezi hedef alındı.

Bu sektördeki toplam zarar yarım milyar dolar olarak hesaplandı.

Ulaşım ve haberleşme ağları çöktü

30 bin araç, 1000 balıkçı teknesi ve 1000 sivil savunma aracı imha edildi.

İletişim ve haberleşme altyapısında 579 kilometrelik ağ kullanılamaz hale geldi.

Toplam zarar 1,5 milyar doları geçti.

"Gazze insani felaket bölgesi"

Maruf, Gazze Şeridi’nin insani felaket bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerinin yokluğu nedeniyle halkın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Barınma krizi

Acilen 200 bin çadır ve 60 bin taşınabilir ev gerektiğini söyleyen Maruf, uluslararası kuruluşlara hızlı harekete geçme çağrısı yaptı.

Hamas-İsrail ateşkesi

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes kapsamında 583 Filistinli esir, 33 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamalı ateşkesin ilk 42 gününde 1900’den fazla Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest kalması bekleniyor.