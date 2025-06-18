İsrail'den İranlılara küstah çağrı: "Mossad'a ajanlık yapın"

Söz konusu çağrı, İsrail ordusunun X hesabından Farsça olarak yayımlandı.

İran halkına hitaben Farsça yazılan açıklamada, "İran'ın Lübnan ve Gazze'de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği" belirtilirken, İranlılara açıkça ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

İran halkının kendileriyle irtibata geçip mesajlar attığını iddia eden İsrail ordusu, İranlılardan kendileri ile değil doğrudan MOSSAD ile irtibata geçmelerini istedi.

İsrail ordusunun paylaşımı, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.