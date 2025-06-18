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Dünya
AA 18.06.2025 18:14

Trump'dan İran'a: Saldırı yapabilirim de yapmayabilirim de

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusuna, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor." yanıtını verdi.

Trump'dan İran'a: Saldırı yapabilirim de yapmayabilirim de

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine dev bayrak direklerinin dikilmesi için düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına İsrail-İran gerilimini değerlendirdi.

İsrail-İran geriliminin artması konusunda birçok başlığa temas eden Trump, kamuoyunda en çok merak edilen "ABD, İran'a bir saldırı yapacak mı?" sorusuna da cevap verdi.

Trump, kendisine yöneltilen "İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya yaklaşıyor musunuz?" sorusuna karşılık, "Bunu söyleyemem, değil mi? Bu soruyu cevaplayacağımı ciddi olarak düşünmüyorsunuz herhalde." dedi.

"Bizimle müzakere etmek istiyorlar"

İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceklerini ya da düzenlemeyeceklerini ifade eden Trump, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor. Size şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve bizimle müzakere etmek istiyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın koşulsuz teslim olması yönündeki paylaşımının sorulması üzerine, "Koşulsuz teslimiyet, benim için her şeyin bittiği anlamına geliyor. İran şu anda tamamen savunmasız, hiç hava savunmaları yok." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın müzakere yapmak istediğini, hatta Beyaz Saray'a gelmek istediklerini söyleyen Trump, "İranlılar bize ulaştılar, onlara 'artık çok geç' dedim. Konuşmak için çok geç olduğunu söyledim. Şu an ile bir hafta öncesine göre büyük bir fark var. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil." dedi.

Konuşmasının devamında ise Trump, diğer ifadesinden farklı olarak "müzakere etmek için hiçbir şeyin geç olmadığını" kaydetti.

Trump, İsrail-İran geriliminde gelecek haftanın çok önemli olacağına işaret etti ancak buna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

"Netanyahu ile her gün görüşüyorum"

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün görüştüğünü belirterek, "Ona devam etmesini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'nin İsrail'e daha fazla yardım göndereceğine dair Netanyahu'ya bir işaret vermediğini kaydetti.

Hamaney'e "iyi şanslar" diledi

Trump, İran'ın koşulsuz teslim olması yönündeki açıklamasına "Asla teslim olmayız" şeklinde cevap veren İran lideri Ali Hamaney'in sözlerine, "İyi şanslar diliyorum." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir görüşme yaptığını, görüşmede Putin'in kendisine "İsrail-İran konusunda arabuluculuk" önerisinde bulunduğunu belirtti.

Trump, Putin'in önerisine karşılık, "Dedim ki bana bir iyilik yap, önce Rusya'ya arabuluculuk yap. Bunu sonra düşünürsün." cevabını verdiğini aktardı.

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