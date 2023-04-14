İsrail'den hava savunma sistemini güçlendirme kararı

İsrail ordu radyosu "Ordu ülke genelinde hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı ve Demir Kubbe bataryalarını ülke genelinde konuşlandırdı." açıklamasını yaptı.

- Bölgedeki gerilim ve artan saldırılar

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine 37 roket fırlatıldığını duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık Gazze'ye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırına karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, 8 Nisan'da da Suriye tarafından Golan Tepelerine 3 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Suriye toprağı olan Golan Tepeleri 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.