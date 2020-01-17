Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA