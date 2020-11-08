Haaretz gazetesinde geçen habere göre, Çalışma Bakanı Itzik Shmuli, Adalet Bakanı Avi Nissenkorn, Güvenlik Konseyi Bakanı Penina Tamanu-Shata ve bazı parlamenterler ABD'de seçimleri kazandığı belirtilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Beni Gantz ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu konuda henüz yorum yapmadıkları belirtildi.

Öte yandan ülkede muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından Biden için yazdığı tebrik mesajında "Seçilen Başkan Dostum Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.