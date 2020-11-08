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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı 736 bine yaklaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 40 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 789'a ulaştı.
COVID-19 vaka sayısı da 1731 artışla 735 bin 906'ya yükseldi.
Bugüne kadar 4 milyon 963 bin 174 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 678 bin 738'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 878 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 01:45
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