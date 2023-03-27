Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de yargı düzenlemesine tepki: Ben Gurion'da uçuşlar durduruldu
[FotoğraF: Reuters (Arşiv)]
İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla ülkedeki protestolar şiddetlenmişti.
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferlerin durdurulduğu açıklandı.
Etiketler: İsrail
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