İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla ülkedeki protestolar şiddetlenmişti.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferlerin durdurulduğu açıklandı.