Netanyahu'nun, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ı dün görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de adı açıklanmayan üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı.

Başka bir güvenlik yetkilisi de "Şu anda dışarıda olanlar delilik. Göstericilerin üzerine tekrar atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor. Bu durumu kontrol altına alamayacağız." dedi.

Yedioth Ahronoth gazetesi de söz konusu protestolara ilişkin haberinde "Polis, Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından Tel Aviv'in ana arteri Ayalon'da gerçekleşen büyük gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı.

Gazete, bölgede bulunan polislerin buraya akın eden göstericilerin alana girişini bile engellemediğini yazdı.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülerek yargı düzenlemesini ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken Netanyahu'ya da "istifa" çağrıları yaptı.