Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Depo Photos]
İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde meydana trafik kazasında 7'si İsrail askeri 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusu, kazaya dair Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Necef Çölü bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri araç ile yolcu otobüsünün karıştığı bir trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Bölgedeki askeri üs çevresinde devriye görevi yapan araçtaki askerlerden 7'sinin yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
İsrail merkezli "Sirguim" haber sitesi de kazada otobüsteki yolculardan da 3 kişinin yaralandığı bilgisine yer verdi.
Etiketler: İsrail
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