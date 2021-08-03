İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak.

Vakaların yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu dile getiriliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle COVID-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Aktif vaka sayısı arttı

Haziran başında 20'nin altına kadar düşen günlük vaka sayısı bugün itibarıyla 4 bin sınırına yaklaşmış durumda.

Ayrıca 9 Haziran'da 186'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 22 bin 345'e kadar yükseldi.