İsrail'de savaşı durdurma çağırısı yapan askerlere, akademisyenler ve askeri doktorlar destek verdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüksek öğretim kurumlarındaki yaklaşık 1900 öğretim üyesi, Hava Kuvvetleri mensuplarının yayınladığı mektubu destekleyen bir dilekçeyi imzaladı.

Protesto dilekçesinde, askerlerin mektubunda olduğu gibi Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği ifade edildi.

Dilekçenin, Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısıyla başka bir mektup imzalayan İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yedek askerlerin mektubuyla aynı cümleleri içerdiği ve dilekçede "Her ilave tereddüt anı bir utançtır." ifadesine yer verildiği aktarıldı.

Askeri doktorlar yeni bir mektup yayınlayacak

İsrail ordusunun yedek kuvvetlerinden yaklaşık 100 askeri doktorun da Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan başka bir mektup imzaladığı bildirildi.

İsrail ordu radyosuna göre, askeri doktorlar, savaşın devam etmesi ve Gazze'deki İsrailli esirlerin terk edilmesinin, tıp değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Mektubun henüz yayınlanmadığı, imzaların toplandığı ve organize aşamasında girişiminin devam ettiği kaydedildi.

Organizatörlerin "hizmet etmeyi ret" çağrısı yapmadığı ve gelecek günlerde daha fazla doktorun mektubu imzalamasının beklendiği aktarıldı.

"Görevden almaların sonucu Hava Kuvvetlerini zayıflatmak olacaktır"

Öte yandan Hava Kuvvetleri mensupları mektubunun imzacılarından eski savaş pilotu Arnon Sharabi, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın mektubu imzalayanları görevden almasının, İsrail ordusunu zayıflatacağını söyledi.

KAN'ın haberine göre, Sharabi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, görüşlerini ifade eden askerlerden intikam almasının yanlış olduğuna işaret etti.

Sharabi, "Görevden almaların sonucu Hava Kuvvetlerini zayıflatmak olacaktır." diyerek fikirlerini ifade etmek konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Hava Kuvvetleri mensuplarının mektubu

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler, esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımladı.

İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yüzlerce yedek asker de Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzaladı.