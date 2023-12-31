Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2023 00:15

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri'nden Netanyahu'ya ret

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi.

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri'nden Netanyahu'ya ret
[Fotograf: AP]

İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem
00:27
BM Dünya Gıda Programı Gazze'de 'ateşkes' çağrısını yineledi
00:03
Fransa'da 1 Ocak 2024'ten itibaren başka ülkelerden imam görevlendirilmeyecek
00:26
Bakan Ersoy: Necip Fazıl'ın sözleri bize rehberlik edecek
23:45
Rusya: Belgorod'a saldırının organizasyonunda İngiltere ve ABD yer aldı
23:36
Bakan Göktaş'tan yaralı askerlere ziyaret
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ