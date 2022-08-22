Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi
İsrail'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi.
Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı.
Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Etiketler: İsrail
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