Olay, başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Lod kentinde yaşandı.

Sahibinden kaçan boğa, peşinden gelenlere yakalanmamak için bölgedeki bir banka şubesine girdi. Koşarken banka zemininde kayan boğa, yeniden dengesini sağlayarak koridorlarda ilerlemeye başladı.

Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.