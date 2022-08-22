Sırtlarına numaralarını astılar, yarışma için yerlerini aldılar. Ağaçlara sarılma dünya şampiyonası için Finlandiya'da buluştular.

Laponya'da gerçekleşen yarışma, üç kategoride değerlendirildi.

Yarışmacılar, bir dakika içinde mümkün olduğu kadar çok ağaca sarılma, belirli bir ağaca en yaratıcı sarılma ve serbest stil sarılma kategorilerinde yarıştı. Bu yılın dünya şampiyonu, Finlandiyalı Ani Lankila oldu.

Yarışın birincisi Lankila, gelecek senenin yarışmasına katılma hakkı ve bir haftalık tatil kazandı.

İlk olarak 2020'de düzenlenen yarışma, doğayla bağ kurmanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.



