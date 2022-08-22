Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Finlandiya'da ağaca sarılma yarışması
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Finlandiya sıradışı bir yarışmaya sahne oldu. Laponya bölgesinde ağaçlara sarılma dünya şampiyonası yapıldı. Yarışmacılar, üç kategoride yarışırken yarışın kazananı Finlandiyalı Ani Lankila oldu.
Sırtlarına numaralarını astılar, yarışma için yerlerini aldılar. Ağaçlara sarılma dünya şampiyonası için Finlandiya'da buluştular.
Laponya'da gerçekleşen yarışma, üç kategoride değerlendirildi.
Yarışmacılar, bir dakika içinde mümkün olduğu kadar çok ağaca sarılma, belirli bir ağaca en yaratıcı sarılma ve serbest stil sarılma kategorilerinde yarıştı. Bu yılın dünya şampiyonu, Finlandiyalı Ani Lankila oldu.
Yarışın birincisi Lankila, gelecek senenin yarışmasına katılma hakkı ve bir haftalık tatil kazandı.
İlk olarak 2020'de düzenlenen yarışma, doğayla bağ kurmanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Etiketler: Finlandiya
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