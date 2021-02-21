İsrail'de gizemli petrol sızıntısı, ülke gündeminde ilk sıralara yerleşti.

Hayfa-Aşkelon şehirleri arasındaki 195 kilometrelik alanı kaplayan sızıntı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkedeki tüm plajlar bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sızıntının nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Deniz canlıları risk altında



Başta balıklar ve kaplumbağalar olmak üzere birçok deniz canlısını tehlikeye atan sızıntı, çevreci aktivistleri de endişelendiriyor.



Açık denizde meydana gelen petrol sızıntısının, ülkenin en büyük ekolojik felaketlerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı



Gönüllüler plajların temizlenmesi için çalışma başlattı.



Petrol sızıntısı hava kirliliğine de yol açtı. Zehirli havayı soluyan birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.



