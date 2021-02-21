Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin aracını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Ahmed Dahir, başkent Mogadişu'ya giden ana güvenlik kontrol noktasının bulunduğu Bal'ad yakınlarında hükümet yetkilerinin aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Dahir, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali Terör Saldırısı
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