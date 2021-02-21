Polis yetkilisi Ahmed Dahir, başkent Mogadişu'ya giden ana güvenlik kontrol noktasının bulunduğu Bal'ad yakınlarında hükümet yetkilerinin aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Dahir, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

