Bin kadar gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanarak Binyamin Netanyahu aleyhinde protestoda bulundu.

Hükümetin COVID-19'la mücadelesinde uyguladığı siyasetin yanlış olduğunu seslendiren protestocular, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Benzeri protestolar Tel Aviv ve kuzeydeki Kayserya kentlerinde de düzenlendi.

Haftalık ve bazen haftada iki kez gerçekleştirilen, yaklaşık 7 aydır devam eden protestolarda, göstericiler hükümetin COVID-19'la mücadelede başarısız olduğunu ileri sürerken, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun derhal yargılanmasını istiyor.