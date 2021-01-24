Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de 7 aydır Başbakan Netanyahu aleyhinde düzenlenen haftalık protestolar ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.
Bin kadar gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanarak Binyamin Netanyahu aleyhinde protestoda bulundu.
Hükümetin COVID-19'la mücadelesinde uyguladığı siyasetin yanlış olduğunu seslendiren protestocular, Netanyahu'nun bir an önce yargılanması çağrısında bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Benzeri protestolar Tel Aviv ve kuzeydeki Kayserya kentlerinde de düzenlendi.
Haftalık ve bazen haftada iki kez gerçekleştirilen, yaklaşık 7 aydır devam eden protestolarda, göstericiler hükümetin COVID-19'la mücadelede başarısız olduğunu ileri sürerken, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun derhal yargılanmasını istiyor.
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