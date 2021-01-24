Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da bir camiye İslamofobik saldırı
Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren bir camiye İslamofobik saldırı düzenlendi.
Saldırı, Danimarka-Almanya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aabenraa Camii’ne gerçekleşti.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle kısmen kapalı olan ve cuma namazları kılınmayan caminin duvarına, Kur’an-ı Kerim’e hakaret içeren yazılar yazıldı.
Cami Derneği Başkanı Hurşit Tokay, duvarda İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içerikli yazıları fark ettiğini söyledi.
Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Caminin duvarındaki yazılar silindi. Camide başka bir hasar tespit edilmedi.
Etiketler: İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
ABD ve İngiltere savunma bakanları görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz