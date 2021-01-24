ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanlığı görevine cuma günü başlayan Austin'in, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pentagon'dan görüşmeyle ilgili "İki bakan, COVID-19 ile mücadele, Çin'e yönelik endişeler, Rusya'nın tehditleri, Irak ve Afganistan'da devam eden operasyonlar da dahil stratejik ortak çıkar konularında görüş alışverişinde bulundu" bilgisine yer verildi.

İki ülke arasında son dönemde alınan savunma iş birliği kararlarının da önemli ifade edildi.

Austin'in görüşmede, İngiltere'nin ABD-İngiltere ortaklığına bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklandı.