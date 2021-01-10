İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto gösterileri hız kesmiyor. Sıkılaştırılmış karantinaya rağmen toplanan binlerce kişi Netanyahu'yu protesto ediyor.

Başbakanlık konutu önünde gerçekleştirilen gösteride, "Donald Trump gitti, sıra sende" pankartları taşındı.

"Suç Başbakanı" yazılı tişört giyen göstericiler sık sık "(Netanyahu) evine dön" sloganı attı, istifa çağrıları yapıldı.

İsrail polisi, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, protestonun yapıldığı alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Gösteriler 7 ayı aşkın süredir devam ediyor

Salgında üçüncü dalganın etkisinde olan ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 7 ayı aşkın süredir devam ediyor.

İsrail yönetimi, günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle ülke genelinde en az 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina ilan etmişti.