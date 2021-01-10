Danimarka'da, başkent Kopenhag ve ülkenin 4’üncü büyük kenti Aalborg’da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerine karşı çıkan "Siyah giyen adamlar" (Men in Black) adlı sosyal medya hareketi tarafından gösteriler düzenlendi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen aleyhine slogan atılan gösterilerde, COVID-19 kısıtlamalarının abartıldığı ve gereksiz olduğu, önlemlerin COVID-19 ile ilgili olmadığı, halkı kontrol etmek için olduğu iddia edildi.

Göstericiler, "Yeter artık, halk için özgürlük" sloganları atarak, salgın nedeniyle kısıtlanan özgürlüklerinin geri verilmesi çağrısında bulundu.

Sık sık polis ile göstericilerin karşı karşıya geldiği ve gerginlik yaşanan protestoda, katılımcılar tarafından havai fişekler atıldı.

Kopenhag'da 4, Aalborg'da 5 kişi gözaltına alındı

Kopenhag'da göstericilerin polise de havai fişek ve boş şişeler fırlatması üzerine, polis müdahalede bulundu.

Danimarka medyasına göre, Kopenhag'daki gösteride 4 kişi, Kuzey Jylland Polisi'nden yapılan açıklamaya göre de Aalborg’daki gösteride havai fişek yasasına karşı gelen 6 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Gösteriler yasaklanamıyor

Danimarka’da COVID-19 önlemleri kapsamında en fazla 5 kişinin bir araya gelebilmesine karşın Anayasa’da yer alan "toplanma özgürlüğü" maddesi nedeniyle, gösteriler yasaklanamıyor.