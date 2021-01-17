Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Binlerce İsrailli, hakkındaki yolsuzluk davası ve salgın sürecini yönetemediği gerekçesiyle karantinaya rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.
İsrail'in kuzeyinden güneyine köprü ve kavşaklarda toplanan İsrailliler, protestolarını Netanyahu'nun konutu önünde yoğunlaştırdı.
Protestocular, "Netanyahu büyük sahtekar" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nın gitmesi yönünde sloganlar attı.
Karantinaya rağmen sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular, koronavirüsle mücadelede başarısızlıktan, ekonomik ve sosyal şartlardaki gerilemeden dolayı Netanyahu karşıtı eylemelerini 30 haftadır sürdürüyor.
Sıradaki Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz