Flevaris, Dimokratiki adlı Yunan yayın organına yazdığı makalede Türk dış politikasını değerlendirdi.

Yunanistan'ın Güney Ege Bölge Vali Yardımcısı Flevaris, makalesinde "Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan, büyük ve önemli bir ülkedir" diye yazdı.

Türkiye'nin, büyük bir orduya sahip, dünya çapında itibarı olan büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

"Doğu Akdeniz'de, bölgesel bir güç gibi hareket etmekte"

Yoanis Flevaris "Türkiye, yaklaşık 20 yıldan beri, kendisine güvenen ve büyük planlara sahip bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından idare edilmektedir." ifadesini de kullandı.

Güney Ege Bölge Vali Yardımcısı Türkiye'nin, 'Mavi Vatan' çerçevesinde, Doğu Akdeniz'de önemli bir bölgeye hakim olmayı planladığını da anlattı.

Libya ile imzaladığı anlaşma ile Türkiye'nin dengeleri altüst ettiğine dikkat çekti.

Yoanis Flevaris "Türkiye, Doğu Akdeniz'de, bölgesel bir güç gibi hareket etmekte, ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Mısır, İsrail, Fransa ve Suudi Arabistan karşısında geri adım atmayan bir tutum sergilemekte." diye yazdı.

