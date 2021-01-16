ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından başkent Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

CNN'in haberine göre Kongre polisi, yerel saatle cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 merminin olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandığı açıklandı.

Güvenlik önlemleri had safhada

Öte yandan 20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Diğer yandan Washington'daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için dışarı bakan kısımlarını kalın tahta tabakalarla kapattıkları görüldü.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.