İsrail’de malullük durumu tanınmadığı gerekçesiyle kendini ateşe veren eski asker öldü

İsrail makamlarından eski askerin ölümüne ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kalaf, 2008-2011 yıllarındaki ordu hizmeti sırasında travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) kaynaklanan malullük durumu tanınmadığı gerekçesiyle 1 Ağustos'ta Netanya kentinde bedenini ateşe vermişti.

Ağır yaralı olarak Ramat Gan'daki Şeba Tıp Merkezine kaldırılan ve vücudunda ciddi derecede yanıklar bulunan eski asker tedavi altına alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Kalaf'ın maluliyet başvurusunun, kapsamlı inceleme neticesinde TSSB’den muzdarip olmadığının ve askerlik hizmetiyle ilgili olmayan bir akıl hastalığı bulunduğunun tespit edilmesi üzerine reddedildiğini duyurmuştu.

İsrailli malul askerlerin %73'ü memnun değil

Kalaf'ın ölümü, İsrail'de benzer durumdaki diğer eski askerlerin giriştiği kundaklama ve kendini yakma vakalarını da gündeme getirdi.

Bu yılın başlarında, bir İsrail ordusu gazisi, Savunma Bakanlığının yaralı ve engelli askerlerinin bakımından sorumlu Rehabilitasyon Bölümü'nün bir ofisini yakmaya çalışmıştı. Bakanlık, saldırganın malul bir gazi olarak tanınması için yaptığı başvurunun 2013'te reddedildiği için bu eyleme giriştiğini bildirmişti.

İki yıl önce de İsrailli gazi Itzik Saidyan, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle travma geçiren İsrailli askerlerin içinde bulunduğu kötü duruma dikkati çekmek için Petah Tikva kentinde malul askerlere özel bir rehabilitasyon merkezi önünde kendini yakmış ve ağır yaralanmıştı. Saidyan, askerlik hizmetinden kaynaklandığını savunduğu TSSB nedeniyle talep ettiği bakımı almak için yıllarca mücadele verdiğini söylemişti.

İsrail Devlet Denetleme Kurumunun 2022 raporuna göre, orduda görev almış malul gazilerin yüzde 73'ü aşağılanma, güven eksikliği ve bakım eksikliği yaşadıklarını söyleyerek aldıkları hizmetlerden memnun olmadıklarını belirtiyor.