İsrail'de Lapid'den Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısına tepki

Lapid, Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredliler) askerlikten muaf tutmayı hedefleyen zorunluk askerlik yasa tasarısına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümeti "İsrail tarihindeki en iğrenç hükümet" olarak nitelendiren Lapid, "Bu hafta sunulacak olan zorunlu askerlik yasa tasarısı, ülke tarihindeki en iğrenç hükümetin yüzüdür: Yalan, sorumluluktan kaçma ve kan ile kan arasında ayrımcılık." ifadelerini kullandı.

Lapid, İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Utanılacak bir şey yok. 6 aydır süren acı dolu savaşın ardından İsrail ordusu asker sıkıntısı çekiyor ve hükümet 10 binlerce gence askerlikten muafiyet teklif ediyor. Bu bir utançtır ve bu hükümette kim oturmaya devam ederse, bu utanca ortaktır."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da 28 Şubat'ta, ülkede askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi kesimin de 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan tabloda askere alınması çağrısı yapmıştı.

Muhalefetten 10 bin Haredinin askere alınması çağrısı

Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda 3'te ikisinden fazlası kadın ve çocuk, 32 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, daha önce yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yapmıştı.

Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını belirtmişti.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.