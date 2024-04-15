Açık 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2024 01:42

İsrail'de İran tehdidi nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlama kararı

İsrail ordusu, İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle iki gün ara verilen okulların bugün itibarıyla yeniden açılacağını ve toplanma yasağının da kaldırıldığını duyurdu.

İsrail'de İran tehdidi nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlama kararı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 00:00'dan itibaren güvenlik politikalarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu bağlamda ülke genelindeki eğitim çalışmalarını yeniden başlatma kararı alındığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların bir araya gelerek toplanmalarına ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığına işaret edildi.

İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidi nedeniyle ülke genelinde okulların 13-14 Nisan günlerinde tatil edildiğini duyurmuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

ETİKETLER
İsrail Eğitim İran
Sıradaki Haber
İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:56
Önündeki otomobile ve bariyere çarptı, dik şekilde asılı kaldı
02:45
Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması yeter
02:16
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
01:36
İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör
01:15
Aydın'da otomobil otobüsle çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
00:33
İsrail Savaş Kabinesi'nin "İran'ın saldırısına verilecek karşılık konusunda anlaşamadığı" iddiası
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ