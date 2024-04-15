İsrail, Nuseyrat Kampı'na saldırdı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampının kuzeybatısında El-Arabi ailesine ait ev bombalandı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bazı Filistinlilerin de yaralandığı belirtilirken, buna ilişkin sayı verilmedi.

Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Yeni Kamp bölgesinde bulunan Hasan el-Benna Camisi de düzenlenen saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, kampın kuzeyindeki Ard el-Müfti bölgesine attığı roketler sonucu ise bölgede derin çukurlar oluştu.

İsrail, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampına yönelik saldırılarını sürdürüyor.