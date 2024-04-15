Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2024 00:09

İsrail, Nuseyrat Kampı'na saldırdı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampında bir eve saldırı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, bir cami tamamen yıkıldı.

İsrail, Nuseyrat Kampı'na saldırdı: 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nuseyrat Mülteci Kampının kuzeybatısında El-Arabi ailesine ait ev bombalandı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bazı Filistinlilerin de yaralandığı belirtilirken, buna ilişkin sayı verilmedi.

Nuseyrat'ın kuzeybatısındaki Yeni Kamp bölgesinde bulunan Hasan el-Benna Camisi de düzenlenen saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, kampın kuzeyindeki Ard el-Müfti bölgesine attığı roketler sonucu ise bölgede derin çukurlar oluştu.

İsrail, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:36
İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör
01:15
Aydın'da otomobil otobüsle çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
00:33
İsrail Savaş Kabinesi'nin "İran'ın saldırısına verilecek karşılık konusunda anlaşamadığı" iddiası
01:17
Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
23:51
Teleferiğin makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş
23:15
THY'den iptal edilen uçuşlarla ilgili ücretsiz değişik
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinliler
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ