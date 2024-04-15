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Dünya
AA 15.04.2024 01:22

İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleri koruması altında Filistinlilere uyguladığı "sistematik terörü" kınadı.

İİT, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı: Sistematik terör

İİT'den İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere saldırılarının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, İsrail askerleri koruması altında Filistinlilere uyguladığı terör ve sistematik saldırılar kınandı.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı hatırlatılan açıklamada, bunların İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden Filistin halkına yönelik saldırı ve düşmanlığının uzantısı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumdan Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması konusunda sorumluluğunu üstlenmesi ve İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik süre gelen saldırılarının son bulmasının garanti edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Filistin halkına, toprağına ve kutsallarına yönelik tüm suçlarından ötürü İsraillilerin yargılanması talep edildi.

4 Filistinli hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 12 Nisan'dan bu yana 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

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