Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2025 06:19

İsrail'de Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan 23 protestocu gözaltına alındı

İsrail'in Hayfa kentinde, Gazze Şeridi’ne yeniden başlatılan saldırıların son bulması talebiyle yapılan protestoya sert müdahalede bulunan polis 23 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail'de Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan 23 protestocu gözaltına alındı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’ye saldırıların durdurulması için hükümete çağrıda bulunan bir grup protestocunun herhangi bir taşkınlık yapmamasına rağmen İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi.

Haberde, İsrail Başsavcılığının, gösteriler sırasında siyasi nitelikteki pankartlara el konulmasını yasaklayan emrine rağmen protestolara müdahale eden polisin alandaki pankartları yırttığı aktarıldı.

Protestoculardan birinin, polis memuruna neden yaka kartı takmadığını sorması üzerine "Bir daha soru sorarsan seni tutuklarım" ifadeleriyle polis tarafından tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise "İsrail'i ve eylemlerini eleştiren ve kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek pankartlar taşıyan ve sloganlar atan 23 göstericinin" gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'de Gazze'de ateşkes ve esir takası ve saldırıların durdurulması talebiyle pek çok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:36
İngiliz vatandaşının dövmesi, ABD'de yanlışlıkla çete bağlantısı olarak kayda geçti
06:32
Ay’da veri merkezi dönemi başlıyor
06:24
Başkentte kar yağışı başladı
06:18
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
06:00
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
01:23
Edirne’de dalgıç polislerden Meriç Nehri’nde özel gösteri
Musk protestosunda Tesla parçalandı
Musk protestosunda Tesla parçalandı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ