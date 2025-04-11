İsrail'de Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan 23 protestocu gözaltına alındı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’ye saldırıların durdurulması için hükümete çağrıda bulunan bir grup protestocunun herhangi bir taşkınlık yapmamasına rağmen İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi.

Haberde, İsrail Başsavcılığının, gösteriler sırasında siyasi nitelikteki pankartlara el konulmasını yasaklayan emrine rağmen protestolara müdahale eden polisin alandaki pankartları yırttığı aktarıldı.

Protestoculardan birinin, polis memuruna neden yaka kartı takmadığını sorması üzerine "Bir daha soru sorarsan seni tutuklarım" ifadeleriyle polis tarafından tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise "İsrail'i ve eylemlerini eleştiren ve kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek pankartlar taşıyan ve sloganlar atan 23 göstericinin" gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'de Gazze'de ateşkes ve esir takası ve saldırıların durdurulması talebiyle pek çok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenliyor.