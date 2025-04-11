Az Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2025 00:33

ABD'deki Ronald Reagan Havalimanı'nda pistteki jet, duran jete çarptı

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı'nda bir jet duran jete çarptı, iki aracın kanadında da hasar oluştu.

ABD'deki Ronald Reagan Havalimanı'nda pistteki jet, duran jete çarptı

The New York Times gazetesinin haberine göre, American Airlines hava yolu şirketinden yetkililer, firmaya ait iki jete ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Ronald Reagan Havalimanı'nda içinde 6 Kongre üyesi bulunan jet hareketsiz vaziyetteyken South Carolina eyaletinin Charleston kentine gidecek olan bir diğer jetin pistteyken duran jete çarptığını belirtti.

Yetkililer, iki jetin kanadında da hasar oluştuğunu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'deki uçak kazaları arttı

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi askeri helikopter çarpışmış, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi ölmüştü.

17 Şubat'ta da Delta Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Trump yönetiminin, Columbia Üniversitesini federal denetime alacağı iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
Edirne’de dalgıç polislerden Meriç Nehri’nde özel gösteri
01:06
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar bina tadilatı için kurulan iskeleyi devirdi: 3 araç zarar gördü
01:06
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
00:28
Trump yönetiminin, Columbia Üniversitesini federal denetime alacağı iddiası
00:04
ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti
23:55
New York borsası düşüşle kapandı
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ