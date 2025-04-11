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Dünya
AA 11.04.2025 00:00

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink'in istifa ederek başkent Washington'a dönme sürecinde bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu söyledi.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink'in görevinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruya cevap veren Bruce, Büyükelçi'nin "savaş zamanında 3 yıl Kiev'de kaldıktan sonra istifa ettiği" bilgisini doğruladı.

Bruce, "Büyükelçi Brink, savaş zamanında, 3 yıldır Ukrayna'daki büyükelçilikte büyükelçi olarak görev yapıyor. Bu 3 yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kendisine iyi dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Büyükelçi'nin istifasıyla ilgili detaylara girmek istemeyen Bruce, ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları sonlandırmak için çalışmalarına odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

1 ABD vatandaşı daha Rusya'dan takas yoluyla geri alındı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya'da tutuklu bulunan Rus kökenli ABD vatandaşı Ksenia Karelina'nın esir takası yoluyla yakında ülkesine döneceğini bildirdi.

Bruce, Karelina'nın "1 yıldan fazla süredir Rusya'da tutuklu" olduğunu ve yakında sevdikleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Rusya'da hala tutuklu bulunan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı da "unutmadıklarını" belirten Bruce, "Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio, haksız yere tutuklanan tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, soru üzerine, İstanbul'da bir araya gelen ABD ve Rus heyetlerinin gündeminin Ukrayna ile veya Rus-ABD ilişkilerini geliştirmekle "hiçbir ilgisi olmadığını" yineledi.

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