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Dünya
AA 19.02.2024 23:38

İsrail'de, Gazze'deki soykırımı eleştiren siyasetçinin vekilliğini düşürme önerisi reddedildi

İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan İsrailli milletvekili Ofer Cassif'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin önerge, İsrail Meclisinde (Knesset) yapılan oylamada reddedildi.

İsrail'de, Gazze'deki soykırımı eleştiren siyasetçinin vekilliğini düşürme önerisi reddedildi
[Fotograf: AA]

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ortak Liste Partisi Milletvekili Cassif'in Meclis'ten ihraç edilmesine ilişkin önergeye, 85 milletvekili "evet" oyu verdi.

Cassif'in ihraç edilmesi için 120 sandalyenin bulunduğu Meclis'te en az 90 milletvekilinin onayını alması gereken önerge kabul edilmedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun destek verdiği önergeye, Meclis'in ikinci büyük partisi Yesh Atid'in lideri Lapid ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz destek vermedi.

Raam (Birleşik Liste) ve Hadaş-Taal (Ortak Liste) partilerinden milletvekilleri "hayır" oyu kullandı.

Ayrıca habere göre, Knesset'te yapılan oylamanın ardından Filistin asıllı İsrail milletvekilleri Cassif'i tebrik etti ancak önergeye destek veren sağ görüşlü milletvekilleri hayal kırıklığı yaşadı.

Oylamanın ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrailli Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi arasında gerginlik yaşandı.

Önergenin Meclis'ten geçmesi halinde, Cassif'in bu kararı İsrail Yüksek Mahkemesine taşıma hakkı da bulunuyordu.

Netanyahu hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Vekilliğinin düşürülmesi için başlatılan girişime tepki gösteren Cassif ise şunları kaydetmişti:

"Gazze'nin yangınla ya da atom bombasıyla yok edilmesini, halkın aç bırakılmasını ve onlara hastalık bulaştırılmasını açıkça talep edenler kabine masasında otururken, Gazze'deki rehineleri, askerleri ve masum sakinlerini kurtarmak için dökülen kanın ve savaşın durdurulması çağrısında bulunduğum için 'İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek' gibi kanıtlanmamış suçlamalarla Meclisten ihraç edilmem isteniyor."

Cassif, "Beni yenemeyecekler. Beni susturmak isteyenlerin öfkesine rağmen bu öfke karşısında barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadelemde ısrar edeceğim." demişti.

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