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Dünya
AA 19.02.2024 23:37

NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyeleri Brüksel'deki NATO karargahında yıllık toplantı için bir araya geldi.

NATO Parlamenter Asamblesi’nin yıllık toplantısı Brüksel'de yapıldı
[Fotograf: Reuters]

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Avrupa güvenlik gündemindeki önemli konuları ele almak üzere NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba ile NATO Karargahında görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, Szczerba'yla Asamble'nin Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri yıllık toplantısına da başkanlık etti.

Toplantıda meclis üyeleri, savunma harcamaları, transatlantik sanayi üssünün genişletilmesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu, bölgesel güvenlik sorunlarını ve enerji güvenliği gibi konuları tartıştı.

Stoltenberg, toplantıların NATO ve müttefiklerinin demokratik kurumları arasında önemli bir bağlantı sağladığını ve NATO'nun politikaları konusunda farkındalığın geliştirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, geçen yıl Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinde parlamenterlerin sürekli desteğinin öneminin altını çizdi.

Toplantıda Türkiye'yi, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

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