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Dünya
AA 27.02.2024 09:55

İsrail'de Gazze saldırısının gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

İsrail halkı, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve kuzeyde Lübnan hattında Hizbullah ile sınır boyunca süren çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı.

İsrail'de Gazze saldırısının gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
[Fotograf: AA]

Ülkede 5 yılda bir yapılan yerel seçimler, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği aralıksız bombardımanlar nedeniyle 31 Ekim 2023'ten 27 Şubat 2024'e ertelenmişti.

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmayacak. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.

İsrail İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 12 bin sandıkta 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'a kadar devam edecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarda görev alan askerler için bölge içinde 12 sandık kurulduğunu, ülke genelinde 150'si mobil olmak üzere toplam 925 sandık hazırlandığını bildirdi. Askerlerin 20-27 Şubat tarihlerinde oy verebileceği kaydedildi.

Seçimlerin kesin sonuçlarının ise Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar ve Lübnan sınırında yerinden edilen İsrailli seçmenlerin oy kullanacağı 400 bin kadar çifte zarflı oyun sayımı zaman alacağı için yaklaşık 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Çifte zarf sistemi, kayıtlı olduğu sandıkta oy veremeyen seçmenlerin posta yoluyla oylarını göndermesi için kullanılıyor.

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