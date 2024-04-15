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Dünya
AA 15.04.2024 15:51

İsrail'de aşırı sağcı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Savunma Bakanı'nı görevden alması çağrısı

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması çağrısında bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Savunma Bakanı'nı görevden alması çağrısı
[Fotograf: AP]

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi işgalcilere ait kaçak yerleşim birimi Gal Yosef'i boşaltma hazırlıklarına başlamasına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan Ben-Gvir, Gal Yosef'teki binaları yıkma kararının "korkunç aptallık, ahlaki kafa karışıklığı ve güvenlik çılgınlığı" olduğunu savundu.

Daha fazla yasa dışı yerleşimler kurarak genişletmek yerine "düşmana teslim olduklarını" öne süren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Başbakanın, Bakan Gallant'ı değiştirmeyi düşünmesinin zamanının geldiğini" ifade etti.

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