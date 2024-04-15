Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2024 14:57

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in, İran'ın "başarısız saldırılarını" zafer kabul etmesi gerektiğini savunarak, tansiyonu düşürmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz
[Fotograf: AA]

Cameron, İngiltere'nin Sky News ve ITV televizyonlarının yayınlarına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sky News yayınında İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını değerlendiren Cameron, "İsrail'deyseniz haklı olarak karşılık vermek için her türlü hakkınızın bulunduğunu düşünürdünüz ve öyle de düşünüyorlar ancak biz tansiyonu artırmamaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Saldırıların İran için iki farklı yenilgiye işaret ettiğini kaydeden Cameron, İran'ın saldırılarının hem başarısız olduğunu hem de tüm dünyanın saldırgan taraf olduğunu gördüğünü anlattı.

Cameron, İsrail'in karşılık vermemesini umduğunu belirterek, dikkatlerin tekrar Hamas'a odaklanması gerektiğini söyledi.

İsrail'in İran'ın "başarısız saldırılarını" zafer kabul etmesi gerektiğini savunan Cameron, "İsrail'den daha fazlasını bekleyenleri anlıyorum ama zaman, hem mantıkla hem de kalple hareket etmenin, akıllıca ve güçlü davranmanın zamanı." diye konuştu.

"Netanyahu'nun yardımları Gazze'ye sokmaması büyük bir hataydı"

Cameron, "İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sağlam bir muhakeme yeteneği var mı?" sorusuna da yanıt vererek, "Birçok konuda sağlam muhakeme yapabiliyor ancak bazı konularda da keskin görüş ayrılıklarımız var." şeklinde konuştu.

Sunucu Kay Burley'in "Hangi konularda muhakemesi kötüydü?" sorusuna ise Cameron, "Yardımları Gazze'ye sokmaması büyük bir hataydı. Daha fazla sınır geçişinin açılması konusunu İsraillilere açıkça söyledik. Yardım görevlilerinin Gazze'deki çalışmaları için gerçek bir çatışmasızlık ortamı oluştuğundan emin olmaları gerek ki Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarının öldürülmesi gibi korkunç olaylar bir daha yaşanmasın." yanıtını verdi.

Cameron, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurmasının da yanlış bir karar olup olmadığı sorusu üzerine, "İran Devrim Muhafızları'nın her şeyin başladığı 7 Ekim'in sorumlusu Hamas'a destek de dahil tüm dünyada yaptığı korkunç şeylerin İsrail'de yarattığı endişeyi anlayabiliyorum." ifadesini kullandı.

Burley'in, "Egemenliği altındaki toprağı saldırıya uğramış İran'ın endişesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında Cameron, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya verdiği yanıtın orantısız olduğunu söyledi.

Yüzlerce füze ve dronla gerçekleştirilen saldırının binlerce can alabileceğini ifade eden Cameron, İngiltere'nin bir konsolosluğu saldırıya uğradığında ise güçlü karşılık vereceklerini dile getirdi.

ETİKETLER
İngiltere İsrail Hamas İran
Sıradaki Haber
10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Haniyye'nin İsrail saldırısında yaralanan torunu hayatını kaybetti
15:05
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında karar ertelendi
15:03
Bayramda 11,2 milyon araç otoyolları kullandı
15:01
Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
14:37
Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak
14:39
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlanacak
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören bazı Filistinliler tahliye edildi
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören bazı Filistinliler tahliye edildi
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ