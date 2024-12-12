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Dünya
AA 12.12.2024 00:02

İsrail'de 4 Filistinlinin İç İstihbarat Servisi tarafından sorgulanırken öldüğü ortaya çıktı

İşgalci İsrail'de 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonan 4 Filistinlinin İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sorgulanırken öldüğü belirlendi.

İsrail'de 4 Filistinlinin İç İstihbarat Servisi tarafından sorgulanırken öldüğü ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Şin-Bet tarafından alıkonan 4 Filistinlinin sorgular sırasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Habere göre, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası İsrail Başsavcılığı iki vakada Şin-Bet personeli hakkında cezai soruşturma açılmasına gerek görmezken, iki vaka hakkında bakanlığın incelemesi sürüyor.

Şin-Bet sorgusunda ölenlerden birinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'nin doğumhane bölümünün müdürü doktor İyad el-Rantisi olduğu belirtildi.

El-Rantisi'nin resmi ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklansa da Adalet Bakanlığı soruşturması sonucu vücudunda sorgu sırasında şiddete maruz kaldığına işaret eden morluklar tespit edildi.

Haaretz'in haberine göre, Şin-Bet, diğer üç mahkumun Gazze'de mi yoksa işgal altındaki Batı Şeria'da mı alıkonulduğuna ilişkin açıklama yapmazken, yalnızca alıkonulduklarını doğruladı.

Şin-Bet ayrıca alıkonulan 3 Filistinlinin hangi sorgu tesisinde öldüğünü açıklamayı reddetti.

Haaretz'in 18 Haziran’daki haberine göre, el-Rantisi 10 Kasım 2023’te ailesiyle birlikte Gazze’nin kuzeyinde İsrail'in belirlediği “güvenli koridordan” geçiş yaparken alıkondu. Altı gün sonra ise Şin Bet’e ait bir sorgu tesisinde öldü.

Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS), Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçlerince alıkonulan 49 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, bunlardan 30’unun Gazzeli olduğu kaydedildi.

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