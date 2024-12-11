FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldı

Trump tarafından 2017 yılında FBI Direktörlüğü görevine getirilen Wray, Cumhuriyetçiler tarafından özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonraki süreci yönetimi nedeniyle eleştiriliyordu.

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