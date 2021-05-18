Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu'nun bir metin hazırladığını ancak 27 üye ülkeden birinin itirazı nedeniyle ortak açıklama olarak yayınlanamadığını ifade etti.

[Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell | AA]

Macaristan engel oldu

Borrell, bir gazetecinin sorusu üzerine ortak açıklama metnini veto eden ülkenin Macaristan olduğunu söyledi.

Borrell, bölgedeki durumun çok vahim olduğuna dikkat çekti. İsrail'in güvenlik kaygılarının paylaşıldığını, ancak kadın ve çocukların öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Çatışma derhal bitmeli"

AB Dönem Başkanı Portekiz'in Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva da açıklama yaptı. Silva, İsrail'in Filistinlilere saldırıları sonrası artan gerilimin düşürülmesi, çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

[Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos-Silva | AA]

İsrail ile işgal altındaki Filistin'de şiddetin arttığını, Gazze'de gerilimin yükseldiğini, Harem-i Şerif dahil olmak üzere Kudüs'te çatışmalar yaşandığını hatırlatan Santos Silva, "Çocukların da içinde bulunduğu çok sayıdaki sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle dehşete düştük. Çatışma derhal bitmeli" dedi.