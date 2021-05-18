Avrupa Parlamentosu, Türkiye için hazırlanan 2019-2020 Raporu'nu, genel kurul oturumunda görüştü.

İlk olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amo raporla ilgili Avrupa Parlamentosu Milletvekillerini bilgilendirdi.

Sanchez, AB'nin, Türkiye ile pozitif gündeme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Türkiye üçüncü bir ülke değil"

"Eleştirel olabiliriz ama kapıyı açık bırakmalıyız ve olumlu ilişkiyi geliştirmeliyiz." şeklinde konuştu. "Türkiye'ye üçüncü bir ülke gibi davranamayız çünkü değil" diyen Sacnhez, Türkiye ile statüsüne uygun ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği dönem Başkanı Augusto Santos Silva ise Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmede stratejik çıkarlarının bulunduğunun altını çizdi.

Silva, Türkiye ile kademeli ve orantılı şekilde iş birliği geliştirmek istediklerini belirtti. İlişkilerin haziran ayındaki AB Liderler Zirvesinde tekrar görüşüleceğini hatırlattı.

AB'nin Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de ilişkilerin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları nedeniyle son yıllarda gerildiğini söyledi. Ancak gerilimin azaldığına vurgu yaptı.

"Türkiye'nin istikararı AB'nin çıkarına"

Varhelyi "İş birliği ve karşılıklı fayda temelinde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde AB'nin çıkarı bulunmaktadır" dedi, Türkiye'deki istikrar ve refahın Avrupa Birliği'nin faydasına olduğunu belirtti.

Raporun tamamı üzerindeki oylamaların ardından çarşamba günü son halini alması ve kabul edilmesi bekleniyor.