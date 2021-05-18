Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'de PKK'lı teröristler sivillere ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin Haseke ilinde PKK/YPG'li teröristler, artırılan yakıt fiyatlarını protesto eden halka ateş açtı. 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Deyrizor ve Haseke kırsalında halkla terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim yükselerek devam ediyor.
Bölgedeki enerji kaynaklarının büyük bölümü terör örgütünün işgali altında. Terör örgütü PKK/YPG, yakıt fiyatlarını son dönemde orantısız şekilde arttırdı.
Ekonomik imkanları oldukça kısıtlı olan halk, bu artışa tepki göstermek için sokaklara döküldü.
2 sivil yaşamını yitirdi
Teröristler, Haseke'nin Nevşe Mahallesi'nde toplanan halkı dağıtmak istedi. Açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor.
Örgüt, 2017 yılında ülkenin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Savaşı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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