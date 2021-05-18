İtalya'da 201 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 201 kişi yaşamını yitirdi. Salgından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 124 bin 497'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 262 bin 864 testte 4 bin 452 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 315 bin 308, yoğun bakımdakilerin sayısı 1689 oldu.
İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 124 bin 497'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 11 bin 831 artışla 3 milyon 727 bin 220'ye ulaştı.
Aşılananların sayısı 28 milyona yaklaştı
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 919 bin 253 oldu. Aşılananların 8 milyon 847 bin 529'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.
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