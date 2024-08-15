Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2024 22:47

İsrail, UCM’nin Netanyahu hakkında yakalama kararı almasını önlemenin yollarını arıyor

İsrail yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı almasını önlemek için atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.

İsrail, UCM’nin Netanyahu hakkında yakalama kararı almasını önlemenin yollarını arıyor
[Fotograf: AA]

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın aralarında bulunduğu bazı yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunun ele alındığı kaydedildi.

Başsavcı Baharav-Miara'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani durumu incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurmasını önerdiği aktarıldı.

Ancak Baharav-Miara'nın soruşturma komisyonu kurulsa bile UCM Başsavcısı Han'ın başvurusunun iptal edilmesini sağlayabileceklerinden emin olmadığını dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların UCM'nin yakalama kararı almasını engellemenin tek yolunun İsrail tarafından Gazze'deki insani durumu soruşturmak amacıyla "bağımsız" bir komisyon kurmasından geçtiğini savunduğu ifade edildi.

Bu nedenle Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların Netanyahu'ya söz konusu komisyonun kurulması için baskı yaptığı ileri sürüldü.

UCM Başsavcısı Han da 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
23:02
ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin 2'si doktor 5 kişi suçlandı
23:00
Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki hedeflerine saldırılar düzenledi
22:55
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi
22:39
Kütahya'da alev alan tarihi bina küle döndü
22:52
Bakan Ersoy: Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ