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Dünya
İHA 15.08.2024 19:51

Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.

Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.
 

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maymun Çiçeği
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