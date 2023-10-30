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Dünya
AA 30.10.2023 00:37

İsrail, Suriye'den topraklarına roketler atıldığını ve buna karşılık verdiğini duyurdu

İsrail ordusu, Suriye topraklarından roketler atıldığını ve buna karşılık verildiğini açıkladı.

İsrail, Suriye'den topraklarına roketler atıldığını ve buna karşılık verdiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye’den İsrail'e atılan roketler boş araziye düştü.

İsrail ordusu roketlerin atıldığı bölgeyi topçuyla vurdu.

Öte yandan, Suriye’nin güneyinde Dera ilindeki yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin batısındaki Suriye ordusu ile destekçileri tarafından Tel Cumu askeri karargahından İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne iki roket atıldı.

İsrail güçleri, bu saldırıya karşılık olarak Dera’nın batısında Neva ile Tsil arasındaki bölgeye topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

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