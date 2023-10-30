Sisi ile Biden Gazze'yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.

Ülkesinin "toplu cezalandırma politikasını" reddettiğini vurgulayan Sisi, “Mısır, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden Mısır topraklarına tehcir edilmesine izin vermedi, vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın da ülkesinin, "Filistinlilerin topraklarının dışına göç etmesini reddettiğini" beyan ederek, Mısır’ın bu krize yönelik oynadığı aktif rolden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Öte yandan liderlerin “İnsani yardımların, sürdürülebilir bir şekilde Gazze Şeridi halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda artırılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi konusunda” mutabık kaldığı bilgisi verildi.