Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2024 14:27

İsrail son 10 günde 439 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti, 720 kişi yaralandı

İsrail son 10 günde 439 Filistinliyi öldürdü

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Refah'a kara saldırısı çağrısını yineledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı
14:46
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
14:37
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
14:36
Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü
14:49
Erdoğan: Türk siyasetinde yumuşama sürecini başlatalım istiyorum
14:32
Kuzey Kore, COVID-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ