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AA
HABER GİRİŞ
03.05.2024 14:27
, 03.05.2024 14:28
SON GÜNCELLEME
03.05.2024 14:28
İsrail son 10 günde 439 Filistinliyi öldürdü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti, 720 kişi yaralandı
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ETİKETLER
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